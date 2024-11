Il portiere e capitano della Nazionale ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Francia: "Hanno tante assenze, ma i sostituti sono forti. In noi rivedo lo spirito del vecchio Europeo, ora ci divertiamo mentre prima eravamo un po' divisi. L'obiettivo è continuare a crescere". E sul ritorno a San Siro: "Mi aspetto una bella reazione" SPALLETTI: "SERVE QUALITA', CON POCHE CHIACCHIERE"

"La differenza rispetto all'Europeo la sta facendo il gruppo, oltre all'allenatore e a tutto lo staff". Ne è convinto Gianluigi Donnarumma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match del girone di Nations League, contro la Francia. "Il difficile è continuare con le prestazioni - ha proseguito -. Il nostro obiettivo ora è continuare a migliorare, lavorare e divertirci e far divertire la gente. È un gruppo sano, sto rivedendo lo spirito del vecchio Europeo. Sono tutti ragazzi giovani che hanno voglia di dimostrare, di indossare questa maglia. Su questo non si può dire niente ai ragazzi, l'importante è sudare la maglia e dare sempre il 200%. Domani il nostro obiettivo sarà fare una grande partita e portarla a casa. Affronteremo una squadra con delle assenze, ma sappiamo la qualità dei sostituti e di tutta la rosa. Una Francia che non ha fatto risultato nell'ultima partita e quindi sarà più arrabbiata. Ci sarà da soffrire perché sono una squadra tecnica, di grande corsa, conosco un po' i loro attaccanti (nel frattempo suona il cellulare, "è mio padre" spiega sorridendo il portiere ndr), dovremo essere aggressivi e domani sarà un ulteriore step. Mbappé out? Non so cosa sia successo: conosco Kylian, è uno dei più forti al mondo e se c'era ci poteva dare un grande fastidio, però come ho detto prima ci saranno altri giocatori"

"Ritrovata la compattezza, ora siamo un gruppo che si diverte" Il capitano della Nazionale ha poi aggiunto un altro dettaglio differente rispetto alla scorsa estate: "All'Europeo, quando finivo la partita, ero lì a pensare che eravamo una squadra che faceva fatica a palleggiare - ha spiegato -. Quando gli avversari attaccavano sembrava sempre che potessero farci male, ora invece, già a partire dalla gara in Francia, si è vista la compattezza. Fanno fatica a farci gol, abbiamo la cattiveria giusta e quello è cambiato tanto. Poi i gol se gli avversari sono forti si possono anche prendere, però è uno step in più che abbiamo fatto. Si vede quella voglia di difendere tutti insieme e questo ci porterà lontano. Perché prima non ci divertivamo? Diciamo che sono arrivati giocatori molto giovani, che hanno voglia di lavorare, di stare insieme, di divertirsi insieme. Quindi facciamo molto gruppo. Prima non so dirti il perché ma eravamo un po' divisi, questo è anche colpa nostra e i risultati sicuramente non aiutavano. Questo è un altro step da fare: quando i risultati non arrivano bisogna essere compatti, ma vedo un gruppo che può fare risultati in futuro". vedi anche Le possibili avversarie dell'Italia ai quarti