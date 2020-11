Nuova ordinanza: Campania e Toscana in zona rossa

Marotta: “Calcio a rischio default, più considerazione dal governo”

Così l’Ad dell'Inter Beppe Marotta: "La situazione per il calcio italiano era ed è devastante. Siamo davanti al rischio default. Dobbiamo essere più considerati dal Governo, non in termini di contribuzioni di soldi o finanziamenti, ma semplicemente per permetterci di respirare. Quello che vorremmo è avere almeno un differimento della tassazione, vogliamo essere considerati come uno dei maggiori contribuenti come in realtà siamo". QUI PER L'APPROFONDIMENTO