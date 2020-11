L'Italia contro la Bosnia cerca il pass per la Final Four di Nations League. Mancini ed Evani valutano alcuni acciaccati, ma in mezzo al campo hanno trovato tre giocatori di talento, coraggio e qualità: Barella, Jorginho e Locatelli CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Basta poco per chiudere in bellezza. Giusto il tempo di fare la conta degli acciaccati e via a Sarajevo per il primo posto nel girone. Contro la Bosnia non aspettiamoci stravolgimenti rispetto all'undici di Reggio Emilia. Mancini ed Evani, destinato a quanto pare a sedere ancora in panchina, valuteranno le condizioni dei singoli, da Belotti a Florenzi a Romagnoli anche, e sceglieranno. Di sicuro sanno di avere tra i punti fermi una certezza a centrocampo: Barella, Jorginho e Locatelli.