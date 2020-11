Il commissario tecnico bosniaco ha analizzato il momento della sua nazionale, matematicamente ultima nel girone di Nations League: "Giochiamo contro una squadra che dimostra di voler vincere anche quando intona l'inno. Non siamo al loro livello, ma daremo tutto come abbiamo sempre fatto"

Una gara comunque importante per la sua Bosnia, nonostante l'ultimo posto ormai matematico nel Girone 1 della Lega A di Nations League. Il commissario tecnico Dusan Bajevic ha analizzato il momento della propria nazionale, alla vigilia della sfida contro l'Italia: "Abbiamo svolto dei prelievi questa mattina perchè abbiamo tanti positivi al Covid e stiamo attendendo i risultati. I ragazzi sono stanchi, ma nelle ultime partite abbiamo sempre dato tutto e sapremo come comportarci contro l'Italia. Non siamo al loro livello, giochiamo contro una squadra che ha una mentalità vincente: tutti hanno cercato di batterli in questo girone e non ci sono riusciti, con il loro modo di giocare e anche quando intonano l'inno dimostrano di voler vincere. Siamo delusi perchè la situazione non è buona, ma amo la Bosnia si quando perde che quando vince".