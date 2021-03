Risentimento per Cristante: lascia la Nazionale

Bryan Cristante è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico. Il centrocampista della Roma, in occasione della sfida contro il Napoli, ha riportato un risentimento all'adduttore. Cristante era stato inizialmente convocato da Roberto Mancini ma, dopo aver raggiunto Coverciano, ha fatto rientro a Trigoria per sottoporsi alle cure previste per guarire da quest'infortunio. Il centrocampista giallorosso salterà quindi le tre sfide contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Attesa per i giocatori dell'Inter

Roberto Mancini attende ora di capire se potrà avere a disposizione i calciatori dell'Inter convocati in Nazionale: Bastoni, Barella e Sensi. Questi, al momento, sono bloccati dalle disposizioni dell'Ats di Milano, in seguito ai vari casi di positività al Covid in casa nerazzurra. Due i precedenti a riguardo, che lasciano spazio a diverse interpretazioni sulla vicenda. Ai giocatori della Roma non fu concesso di rispondere alla convocazione della Nazionale, diversamente accadde invece ai giocatori della Juventus dopo due tamponi negativi. Da capire se nei prossimi giorni Mancini potrà avere a disposizione anche i tre convocati dell'Inter.