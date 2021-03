Un classico dei club che si ripropone anche in Nazionale. Anche per Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta alla prima convocazione con il gruppo azzurro di Roberto Mancini, è arrivato il momento – sicuramente poco atteso per il diretto interessato – del rito di iniziazione. Toloi, davanti ai compagni di squadra – sorridenti e con tanto di smartphone in mano a immortalare la scena – si è esibito cantando sulla sedia davanti ai compagni seduti a tavola la sua versione di "Io vagabondo", storico brano dei Nomadi. Un primo giorno a Coverciano con tanto di esibizione canora per Toloi, scena immediatamente pubblicata sui social da Matteo Pessina, suo compagno di squadra all’Atalanta.