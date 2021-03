Gravina: "Nazionale motivo di gioia e rinascita"

Parma è la prima tappa di un nuovo percorso per la Nazionale di Roberto Mancini che ha un chiaro obiettivo, la qualificazione al Mondiale 2022. Gli azzurri, però, ricoprono un ruolo importante anche a livello sociale, come sottolineato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, ospite dell'evento "La maglia azzurra, storie e voci dei suoi protagonisti": "Torniamo a Parma in un momento difficile per il nostro Paese, ma lo facciamo forti di aver ritrovato l'affetto di milioni di italiani che vedono nella Nazionale di Mancini un motivo di gioia, coraggio e rinascita. Vogliamo contribuire alla ripresa dell'Italia soprattutto dal punto di vista emotivo. Il calcio azzurro rappresenta una terapia di contrasto alle delusioni e allo scoramento degli ultimi mesi".