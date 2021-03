Italia-Irlanda del Nord, le probabili formazioni

A Parma (giovedì ore 20.45) l'esordio degli azzurri nelle qualificazioni al Mondiale 2022 contro la selezione guidata da Ian Baraclough. Dubbio a centrocampo tra Barella e Pellegrini, mentre Locatelli verrà schierato per la prima volta in Nazionale da mediano. Immobile favorito su Belotti che potrebbe giocare domenica contro la Bulgaria MANCINI: "IMPORTANTE PARTIRE BENE" Condividi:

Inizia da Parma il cammino dell'Italia nelle qualificazioni mondiali verso Qatar 2022. L'esordio degli azzurri, giovedì ore 20.45 allo stadio Tardini, sarà contro l'Irlanda del Nord, affrontata l'ultima volta quasi dieci anni fa nelle qualificazioni per Euro 2012. Per l'Italia si tratta della prima di tre sfide in sette giorni visto che gli azzurri giocheranno domenica a Sofia contro la Bulgaria e mercoledì prossimo a Vilnius contro la Lituania. Per raggiungere la qualificazione al Mondiale, sfuggita quattro anni fa, l'Italia dovrà ripetere quanto fatto nelle qualificazioni europee. 10 vittorie su 10 con 62 gol e 14 gol subiti. Da quando Mancini siede sulla panchina della Nazionale, l'Italia ha vinto 18 partite su 27. Tra i numeri del commissario tecnico, inoltre, ci sono 74 giocatori convocati, dei quali 63 schierati, 32 esordienti e 27 in gol, come l'Italia di Marcello Lippi.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Mancini: "Partita difficile, serve partire bene" Per Mancini restano ancora alcuni dubbi da sciogliere. Il principale è a centrocampo tra Barella e Pellegrini: favorito il giocatore dell'Inter, nonostante si sia unito al gruppo soltanto mercoledì, così come i compagni di squadra Sensi e Bastoni. La principale novità in mezzo al campo, però, riguarda Locatelli che verrà schierato al posto di Jorginho, assente tra i convocati a causa di una botta al ginocchio. Per la prima volta in Nazionale, alla sua settima presenza, Locatelli giocherà nel ruolo di mediano. In difesa torna la coppia di centrali formata da Bonucci e Chiellini con Florenzi ed Emerson sulle corsie esterne. In attacco Immobile favorito su Belotti che potrebbe giocare domenica contro la Bulgaria. Assente, invece, Moise Kean per via di un affaticamento muscolare. A completare il reparto offensivo contro l'Irlanda del Nord saranno Berardi e Insigne. ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.