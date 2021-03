L'attaccante del PSG ha accusato un affaticamento e sarà indisponibile per le prossime gare contro Irlanda del Nord, Bulgari e Lituania. Kean ha lasciato il ritiro della Nazionale per rientrare in Francia

Altra perdita per Roberto Mancini, che nei prossimi impegni della Nazionale dovrà rinunciare a Moise Kean. Dopo Cristante, anche l'attaccante del Paris Saint Germain ha lasciato il ritiro dell'Italia a causa di uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le gare contro Irlanda del Nord, Bulgari e Lituania, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Kean è stato quindi escluso dall'iniziale lista dei convocati diramata dal Commissario tecnico della Nazionale e farà rientro a Parigi, per sottoporsi alle cure previste per il recupero dall'infortunio con il club francese.