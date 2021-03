Italia, il calendario della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Gli azzurri di Roberto Mancini sono pronti per le prime partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Inserita nel girone C, l'Italia esordirà a Parma contro l'Irlanda del Nord. Poi le trasferte in Bulgaria e Lituania: il calendario delle prossime gare

Inizia il viaggio della Nazionale italiana verso i prossimi Mondiali di calcio. Al via le qualificazioni per il torneo che si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, un appuntamento da non fallire per gli azzurri dopo la mancata partecipazione a Russia 2018. La squadra del Ct Roberto Mancini è stata inserita nel girone C insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Gli incontri di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo in totale saranno otto, i primi tre si giocheranno nei prossimi giorni. Si parte giovedì 25 marzo con la prima sfida contro l'Irlanda del Nord, in programma alle 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Tre giorni più tardi, domenica 28 marzo sempre alle 20:45, la trasferta di Sofia contro la Bulgaria. Infine il match di Vilnius contro la Lituania mercoledì 31 marzo alle 20:45. Le rimanenti gare verranno disputate dopo gli Europei in programma quest'estate.