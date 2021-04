Prevalentemente bianca, con i loghi dell’Italia e dello sponsor tecnico al centro del petto. Il sito specializzato Footy Headlines ha pubblicato le anticipazioni della maglia da trasferta della Nazionale per il 2021-2022. "Non è ancora chiaro se vedremo queste maglie in azione durante l’Europeo - scrivono - al momento sembra che le vedremo più tardi, in tempo per il resto delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022". Svelate anche le maglie dei portieri, ecco come saranno