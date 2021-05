Mancini: "Siamo fiduciosi per recupero Verratti"

A poco meno di un mese dall'inizio dall'Europeo il Ct dell'Italia Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport': "L’infortunio di Verratti non è semplice, però manca ancora un mese. Io sono abbastanza fiducioso. Ho parlato con Marco e anche lui lo è. Vediamo nelle prossime settimane".

"Identità e sintesi giovani-esperti hanno creato feeling"

Un Mancini orgoglioso del percorso intrapreso dalla nostra Nazionale sotto la sua guida: "La nostra squadra ha un'identità ben precisa e sa quello che deve fare. Poi serve come sempre anche la fantasia, ma abbiamo giocatori adatti per questo. Finora abbiamo puntato sui ragazzi giovani, mentre quelli esperti hanno aiutato in campo e non solo. Credo si sia creato un buon feeling e questo è stato fondamentale per il nostro percorso di crescita".

Lotta Champions

Infine per il Ct una domanda sulla volata finale in campionato: "Mancano due partite però tutto può ancora accadere. Tra Juve e Napoli c'è un punto, non è tutto così scontato ancora".