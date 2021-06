Il Ct soddisfatto per il 4-0 di Bologna contro la Repubblica Ceca: "Partita giocata bene, affrontata nel modo giusto. Dobbiamo fare il nostro gioco, siamo offensivi, attacchiamo e difendiamo bene. Serve un buon equilibrio, sarà importante la mentalità". Compleanno e gol per Insigne: "Sarà emozionante giocare con il pubblico contro la Turchia". Esordio per Raspadori: "Gioia incredibile, sono senza parole" ITALIA PRONTA PER GLI EUROPEI: 4-0 ALLA REPUBBLICA CECA Condividi:

"Abbiamo giocato bene e affrontato la partita nel modo giusto contro un'ottima squadra". Roberto Mancini promuove la sua Italia, che vince e convince nell'ultimo test prima dell'esordio nell'Europeo. Nel 4-0 alla Repubblica Ceca ci sono le reti di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. "All’inizio ci abbiamo messo qualche minuto a carburare, ma volevo vedere la squadra giocare così, è la mia Nazionale - spiega il Ct a Rai Sport - dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, credo possa essere una buona cosa. Insigne e Berardi spaccano le partite? Dobbiamo fare il nostro gioco. Siamo una squadra offensiva, dobbiamo attaccare e difendere quando c'è da difendere. Sarà importante la mentalità". Applausi per l'attaccante del Napoli, a segno nel giorno dei suoi 30 anni. "Ha fatto un bel gol - ammette Mancini - è il suo compleanno e credo sia una bella giornata per lui". Testa all'esordio di venerdì 11 contro la Turchia a Roma: "Dobbiamo migliorare, siamo giovani e ci sono tanti punti di vista dove possiamo fare meglio. Fare un'amichevole così è però un buon segno. Ora stiamo insieme, stiamo bene e questo è importante".

Insigne: "Non potevo farmi un regalo migliore" approfondimento I bomber dell'era Mancini: 30 diversi, è record 30 anni sulla carta d'identità e gol sul campo per Lorenzo Insigne. "Non potevo farmi un regalo migliore - assicura - sono contento soprattutto perché abbiamo fatto una grande prestazione. Manca una settimana all'Europeo, ora recuperiamo energie e iniziamo nel miglior modo possibile. Io leader? Mi sento vecchio (ride, ndr). Sento la fiducia del mister e cerco di fare il meglio. Mancini ha creato un grande gruppo, un grande spirito e ha messo ognuno nelle condizioni di esprimersi al meglio e divertirsi. Stiamo giocando un grande calcio". Lo sguardo è alla Turchia: "Sarà una bella emozione, non siamo più abituati a giocare col pubblico anche se saranno solo 16mila persone. Dove possiamo arrivare? Credo sia ancora presto, ora è importante avere consapevolezza dei nostri mezzi. Oggi era un grande test e abbiamo fatto tutti una grande partita".

Berardi: "Grande partita, lavoro per essere titolare" Maglia da titolare e gol per Domenico Berardi. "Ho saputo ieri che sarei partito dal primo minuto- ammette l'attaccante del Sassuolo - stasera ho giocato una grande partita ma devo provare a fare ancora meglio. Ipoteca per un posto contro la Turchia? Io cerco sempre di dare il massimo negli allenamenti poi le scelte le farà il mister. Poi vedremo chi giocherà tra me, Chiesa e Bernardeschi ma siamo tre giocatori forti". Poi un commento sulla prestazione di squadra: "A parte i primi minuti, quando dovevamo prendere il ritmo del gioco, sono contentissimo perché questo era un test importante per prepararci al meglio all'esordio nell'Europeo. Dove possiamo arrivare giocando così? Spero il più in alto possibile".