Sabato di campo per gli Azzurri che Roberto Mancini non ha impiegato dal primo minuto nel 4-0 di Bologna contro la Repubblica Ceca, ottava vittoria di fila senza subire gol per la Nazionale. In mattinata i giocatori che sono subentrati o sono rimasti in panchina ieri sera nel test del Dall'Ara hanno sfidato nel centro tecnico federale di Coverciano l'Under 20, in una sgambatura vinta per 1-0 dai ragazzi allenati da Andrea Bollini. Il gol che ha deciso la partita, giocata su due tempi da 20 minuti l'uno, è stato realizzato con un destro a giro da Gianmarco Cangiano, attaccante dell'Ascoli nato nel 2001.