Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, tornano in campo per gli appuntamenti di qualificazione al Mondiale 2022. Tre gare in programma in questa sosta di settembre per la Nazionale di Mancini: si inizia con la Bulgaria, poi trasferta in Svizzera e chiusura al Mapei contro la Lituania

ITALIA, I CONVOCATI DEL CT MANCINI