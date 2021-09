Mancini: "Bella risposta. Record? Siamo felici"

L'Italia vince contro la Lituania, segna tanto (5-0) e chiude la sosta nazionali con tre punti e un sorriso per la felicità di Roberto Mancini, che dopo qualche piccola delusione dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, e i problemi fisici di alcuni giocatori, adesso tira un bel sospiro di sollievo: "Nonostante la perdita di tanti giocatori tra ieri e l’altro ieri, i ragazzi hanno risposto bene. Gli avversari non erano di grande valore, ma fare cinque gol non è semplice. Sono arrivate cose buone", ha detto il ct ai microfoni Rai. La Svizzera nel frattempo è rimasta bloccata sullo 0-0 contro l'Irlanda del Nord, rimanendo quindi a sei punti di distanza (ma con due giornate da recuperare rispetto agli Azzurri). Per il primo posto del gruppo C di qualificazioni ai Mondiali in Qatar, le cose si mettono meglio. Il segreto di Mancini è uno solo: "Dobbiamo mantenere la calma e la tranquillità. E non avremo problemi".