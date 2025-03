Sul campo con la sua nazionale ha fatto il suo dovere, siglando una doppietta nel 3-0 finale del Belgio (dal 70' all'86') che ha ribaltato il ko per 2-0 dell'andata contro l'Ucraina. La Lega A di Nations League è 'salva'. Ma Romelu Lukaku non si accontenta. Vuole ancora quello scatto di mentalità che passa attraverso la conquista di trofei. E per crescere tutti insieme come nazionale bisogna vincere con i propri club. Lo dice chiaramente lui stesso nel video condiviso dai Diavoli sui social, con l'attaccante che - dopo la vittoria nello spareggio di Nations - ha chiamato a raccolta i compagni di squadra. "Ora torniamo nei nostri club e proviamo a vincere un titolo per far crescere la nostra mentalità" dice il centravanti del Napoli, arrivato a 88 centri con la maglia del Belgio.