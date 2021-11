Un Gol per la Ricerca, Azzurri in campo con AIRC

Gli Azzurri al fianco della Fondazione AIRC per fare gol contro il cancro con il modulo 4-5-5-2-1. Contro la Svizzera si chiude la campagna “Un Gol per la Ricerca”. Testimonial insieme a Roberto Mancini, Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci, Lorenzo De Silvestri, Sara Gama e Claudio Marchisio

Roberto Mancini rilancia il modulo 4-5-5-2-1 in occasione della sfida Italia-Svizzera per fare Un Gol per la Ricerca e coinvolgere sportivi e tifosi al fianco degli oltre 5.000 ricercatori AIRC. Insieme a lui un team di campioni composto da Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci, Lorenzo De Silvestri, Sara Gama e Claudio Marchisio. La partita della Nazionale contro la Svizzera, in programma venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, conclude la venticinquesima edizione di Un Gol per la Ricerca, storica campagna di Fondazione AIRC, promossa in collaborazione con FIGC, Lega Serie A, TIM, AIA e con il supporto dei media sportivi, che vede gli Azzurri scendere in campo compatti al fianco di AIRC per invitare tutti i tifosi a sostenere i giovani talenti della ricerca sul cancro.

Per vincere questa importante partita il calcio italiano ha scelto il modulo 4-5-5-2-1, non solo un numero, ma un vero gioco di squadra, una mobilitazione collettiva a cui ha aderito con convinzione il Ct Roberto Mancini che apre la campagna del Gol promuovendo lo schema AIRC: “Lo abbiamo già provato in passato! Solo con il 4-5-5-2-1 possiamo vincere questa sfida e fare tanti gol per la ricerca".