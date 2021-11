U21, convocati Canestrelli, Pellegri e Cortinovis

In questa sosta per le Nazionali l'Under 21 di Nicolato è attesa da due sfide. La prima per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, in programma a Dublino venerdì 12 novembre alle ore 18.30 contro l'Irlanda. Successivamente ci sarà un'amichevole con la Romania, che si giocherà martedì 16 novembre allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. Oltre ai giocatori inizialmente convocati, che saranno a disposizione di Nicolato per il primo impegno ufficiale, il Ct ha chiamato altre tre elementi che si aggregheranno al gruppo sabato mattina per poi partecipare alla seconda partita: si tratta di Simone Canestrelli, difensore del Crotone, e degli attaccanti Pietro Pellegri e Alessandro Cortinovis, rispettivamente di Milan e Reggina.