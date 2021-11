Gli azzurrini preparano il doppio impegno con Irlanda e Romania. Tra i 25 calciatori convocati da Nicolato ci sono anche Quagliata dell'Heracles e Scalvini dell'Atalanta, entrambi alla prima chiamata. Non c'è Tonali Condividi

L'Under 21 di Paolo Nicolato si prepara a tornare in campo per la sosta della prossima settimana. Gli azzurrini saranno impegnati venerdì 12 novembre a Dublino per la partita contro la Repubblica d’Irlanda, la quinta del girone F per la qualificazione all'Europeo di categoria, e martedì 16 per l'amichevole con la Romania al Benito Stirpe di Frosinone. Il gruppo si radunerà domenica sera al centro di preparazione olimpica di Tirrenia, mentre il 10 partirà per Dublino.

I convocati dell’Under 21: novità Quagliata e Scalvini approfondimento Chi è Lorenzo Lucca, gioiellino di Pisa e Under 21 Nicolato ha scelto 25 giocatori per continuare il percorso verso l'Europeo del 2023. Le due novità sono i difensori Giacomo Quagliata (classe 2001 dell'Heracles Almelo) e Giorgio Scalvini (2003 che ha collezionato tre presenze in Serie A con l'Atalanta). Non c'è Sandro Tonali, che invece era stato chiamato per le gare di ottobre nonostante anche Mancini avesse già messo gli occhi su di lui. Di seguito, l'elenco di tutti i calciatori convocati: Portieri : Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina); Difensori : Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta);

: Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti : Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese); Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).