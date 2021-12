Parla l'allenatore italiano: "Balotelli ha come chiodo fisso quello di ritornare in Nazionale, non è facile ma ce la sta mettendo tutta, poi starà a Mancini valutare. Play-off Mondiali? Portogallo avversario tosto, ma l'Italia nei momenti difficili dà sempre il meglio". Poi aggiunge: "In Turchia grande esperienza, me la godo e poi penserò al futuro. Serie A? Campionato avvincente e incerto fino alla fine"

Dopo quasi due anni d'inattività, Vincenzo Montella si è rimesso in gioco in Turchia, sulla panchina dell'Adana Demirspor. La squadra viaggia a centro classifica in Super Lig e lavora per migliorare, così come il suo attaccante Mario Balotelli. Anche l'ex Inter e Milan, infatti, è volato in Turchia per rilanciarsi, con un obiettivo ben preciso. "Mario Balotelli ha come chiodo fisso quello di tornare in nazionale, ne ha davvero grande voglia – ha dichiarato Montella a Radio Anch'Io Sport - Sa che non è facile perché manca dall'azzurro da tanti anni. Io lo sto seguendo, perchè deve crescere di condizione ma ce la mette tutta e soprattutto ha l'obiettivo di provarci. Poi starà a Mancini valutare e fare la sua scelta nei prossimi mesi".