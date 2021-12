Lo svedese, ospite di Fazio a "Che tempo che fa", parla del suo futuro: "Voglio giocare il più possibile per non avere il rimpianto di aver potuto continuare ancora". Poi ammette: "Dopo il calcio non so cosa ci sarà. Per questo ho un po' paura". Ma nel futuro, i suoi occhi vedono ancora rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare per il suo futuro. A 40 anni e con il contratto con il Milan che scade a giugno, lo svedese vuole continuare a giocare, con la maglia rossonera: "Metto pressione al Milan, spero di continuare lì per tutta la vita. Voglio vincere un altro scudetto ", ha detto Ibra a "Che tempo che fa", il programma Rai condotto da Fabio Fazio. "Voglio giocare il più possibile, così da non avere il rimpianto di aver potuto continuare ancora", ha detto l'attaccante. Che poi ha ammesso: " Non so cosa ci sarà nel mio futuro dopo il calcio, per questo ho un po' paura di smettere ".

"Non ho avuto un'infanzia difficile, però..."

Infine, Ibrahimovic ha anche parlato della sua infanzia e dei suoi primi anni in Svezia: "Non ho avuto un'infanzia difficile, non voglio esagerare. Però ho avuto le mie difficoltà: certe cose mi hanno fatto crescere e diventare così come sono oggi. Io ho sempre creduto in me stesso, anche se tutti erano contro di me. In Svezia non mi sentivo il benvenuto, ma sono andato contro tutti fino a crearmi un buon ambiente intorno a me".