Unità d'intenti e tanti progetti da sviluppare. C'è una visione comune tra UEFA e CONMEBOL come spiegato dal numero uno della UEFA Aleksander Ceferin: "Siamo lieti di sviluppare il nostro eccellente rapporto con CONMEBOL e il nostro forte desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici per la società è ulteriormente riflesso da questo nuovo protocollo d’intesa - spiega - C’è una lunga tradizione di collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, come si è potuto testimoniare negli anni con competizioni come il Trofeo Artemio Franchi e la Coppa Intercontinentale, ed è con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo nazionale così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove opportunità e aspettiamo con impazienza la Finalissima di Londra nel giugno 2022. Vorrei ringraziare Alejandro Domínguez per il suo impegno dedicato a questo progetto e per il suo eccezionale lavoro alla guida del calcio sudamericano".