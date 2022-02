Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Figc ha annunciato di aver presentato la manifestazione di interesse per l’organizzazione di Euro 2032, rinunciando di fatto a quella del 2028. Le due edizioni saranno assegnate in contemporanea il prossimo settembre

Adesso è ufficiale: L'Italia si candida a ospitare il campionato Europeo del 2032 . Le voci delle ultime settimane hanno trovato conferma in un comunicato della Federcalcio che ha annunciato "di aver presentato la manifestazione di interesse per l’organizzazione di Euro 2032, rinunciando di fatto a quella del 2028". La decisione è stata presa dal presidente Gabriele Gravina una volta ufficializzata dalla Uefa la scelta di assegnare in contemporanea, il prossimo settembre, i due tornei del 2028 e del 2032

Candidatura entro aprile 2023, decisione a settembre

L'Italia spera di ottenere l'ok dalla Uefa sfruttando l'ottima organizzazione messa in mostra nelle quattre gare ospitate a Roma per l'edizione itinerante di Euro 2020 e perchè soprattutto non ospita un torneo continentale dal 1960. La scelta della Figc di puntare sul torneo più lontano nel tempo è motivata dal fatto di avere uno spazio temporale più ampio per portare avanti un programma di ammodernamento degli impianti sul territorio nazionale attraverso la costruzione di nuovi stadi e la ristrutturazione di quelli già esistenti. Il cronoprogramma della UEFA prevede la presentazione del progetto di candidatura entro il 12 aprile del 2023, con la decisione definitiva del Comitato Esecutivo nel mese di settembre dello stesso anno.