Il centrocampista azzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale per far rientro a Parigi. Ma molto probabilmente non sarà l'unico giocatore che salterà l'amichevole contro la Turchia, in programma martedì alle ore 20.45 a Konya

Roberto Mancini non avrà a disposizione Marco Verratti nell'amichevole contro la Turchia, in programma martedì alle ore 20.45 a Konya. Il centrocampista del Paris Saint Germain ha lasciato sabato mattina il ritiro della Nazionale a Coverciano e ha fatto rientro a Parigi. Verratti, molto probabilmente, non sarà l'unico giocatore dell'Italia assente in Turchia . Dopo l'allenamento di sabato pomeriggio, in programma alle ore 16.30, ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla lista dei calciatori che resteranno in gruppo e partiranno lunedì mattina verso Konya.

Perché si gioca Turchia-Italia

La delusione per la sconfitta contro la Macedonia del Nord è ancora viva per gli azzurri che non parteciperanno al Mondiale, ma proveranno a voltare pagina contro la Turchia, sconfitta giovedì sera dal Portogallo. La Uefa ha scelto di abbinare le perdenti delle semifinali del percorso C per giocare una successiva amichevole, sfruttando uno slot libero nel calendario internazionale. In palio soltanto punti per il ranking, importanti per l'Italia in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2024, previsto domenica 9 ottobre 2022 a Francoforte.