Il presidente Figc nella conferenza stampa dopo il Consiglio Federale: "Zero possibilità di essere ripescati al Mondiale. Non abbiamo battuto le avversarie e siamo meritatamente fuori". Sulla crescita dei giovani: "Tra il 24 e il 26 maggio ci sarà un primo raduno di giovani selezionabili con Mancini. Speriamo di dare continuità"

Negli ultimi giorni è stato uno dei temi più discussi, quello che riguardava una chance di ripescaggio dell'Italia ai Mondiali dopo la notizia di una possibile esclusione dell'Ecuador. A chiudere il discorso, spegnendo le speranze degli italiani, ci ha pensato il presidente della Figc Gabriele Gravina, che durante la conferenza stampa dopo il Consiglio Federale si è espresso così: "In percentuale sono zero le possibilità di andare al Mondiale. L'Europa ha 13 posti disponibili e sono tutti occupati - ha continuato - Se si libera un posto in Sud America, andrà una sudamericana. Abbiamo provato a sentire la Fifa per avere un momento di ebbrezza, ma è finita lì". Gravina ha parlato anche della regola che non permette a chi vince l'Europeo di partecipare di diritto anche ai Mondiali: "Oggi le regole del gioco sono chiare e siamo fuori per demerito perché non abbiamo battuto le nostre concorrenti. Siamo meritatamente fuori", ha dichiarato il presidente della Figc.

"Stiamo valutando degli stage per giovani selezionabili da Mancini" Gravina ha poi parlato anche di una possibile novità in ottica futura per la crescita dei giovani italiani: "L'aspetto importante è questa collaborazione con la Lega di A sulla possibilità di riorganizzare una parte dei nostri selezionabili più giovani. Mancini ha iniziato a visionarli personalmente, per poterli avere a disposizione in uno stage tra il 24 e il 26 di maggio. Due giorni con due gruppi di lavoro di 24 ore ciascuno - ha dichiarato Gravina - L'auspicio è nel futuro di averli ogni mese o per un tempo congruo, in modo da consentire a Mancini di poter mettere insieme questi ragazzi selezionabili. È un inizio evidente di una sorta di accademia, non intesa in senso tradizionale, ma un inizio nel ricercare attraverso una maggiore o migliore attività di scouting per dare più materiale al ct".