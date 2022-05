Il portiere del PSG in conferenza stampa a Coverciano: "Complimenti al Milan, ho scritto a tutti dopo lo scudetto: hanno fatto un lavoro pazzesco. Sono felice e orgoglioso, nessun rimpianto per essere andato via. E’ stato un anno difficile per me, ma ho le spalle larghe. Non mi servono rassicurazioni, tutti sanno chi sono. Champions? Complimenti a Courtois, ma se la gestivamo meglio poteva esserci il Psg al posto del Real…"