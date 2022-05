Secondo giorno di raduno a Coverciano per l' Italia . Gli azzurri, convocati dal Ct Roberto Mancini , preparano i prossimi impegni. In programma, il primo giugno, la finalissima contro l' Argentina , poi quattro gare di Nations League contro Germania (andata e ritorno), Ungheria e Inghilterra. Dopo le parole del Ct nel primo giorno di ritiro , ha parlato anche Alessandro Florenzi . "Tornare a Wembley sarà un' emozione speciale, ci torniamo da campioni d'Europa anche con la delusione di essere fuori dal Mondiale. Quella vittoria a luglio resta indelebile ". Contro l'Argentina sarà anche la gara d'addio con la Nazionaledi Giorgio Chiellini : " È l'Ibrahimovic della Nazionale . Giorgio mena in campo, Zlatan fuori, sono diversi in alcune cose ma simili per carisma . Con l'addio di Giorgio ci lascia una leggenda del calcio italiano , ci mancheranno tanto i suoi discorsi , i suoi sorrisi e la serenità che trasmetteva. Dovremo dargli mercoledì prossimo il giusto tributo vincendo contro l'Argentina".

"Nessuna partita è scontata"

Sguardo ai prossimi impegni, ma mente alla delusione per non aver staccato il pass per il Mondiale del Qatar: "Il calcio insegna che nessuna partita è scontata, questo è l'insegnamento che mi porterò dietro - ha continuato il calciatore del Milan in prestito dalla Roma - Fossimo usciti a marzo in un'ipotetica finale contro il Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Macedonia che non è al nostro livello. Dopo quella sconfitta ho più che mai capito che tutte le partite vanno giocate come fossero finali. Ancora oggi è difficile da capire perchè siamo usciti, durante le qualificazioni abbiamo creato tanto, purtroppo senza concretizzare. Non ho rimpianti per il gioco espresso, ma per aver fatto un gol in meno degli avversari".