Sono 55 i debuttanti in Nazionale nell'era di Roberto Mancini, ma a breve il Ct potrebbe ritoccare ulteriormente il suo bilancio.Nelle prime due sfide di qualificazione a Euro 2024 - match in programma contro Inghilterra (giovedì 23 marzo a Napoli) e Malta (domenica 26 marzo a Ta’ Qali) - gli Azzurri potrebbero accogliere un nuovo centravanti impegnato all’estero. Si tratta di Andrea Compagno, 26enne attaccante della Steaua Bucarest, che sarebbe stato inserito nella lista preliminare di Mancini. Lo ha rivelato Mihai Stoica, direttore generale del club romeno, che a Orange Sport non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Raramente mi emoziono così tanto. Abbiamo un giocatore nella Nazionale campione d'Europa in carica, Compagno nella Nazionale italiana. Andrea ha una serietà che raramente ho visto in un giocatore. Valeriu Argaseala (il presidente del club, ndr) mi ha chiamato e mi ha detto: 'Hanno dimenticato la tua email? Compagno è stato convocato in Nazionale'. Gli ho chiesto se stesse scherzando. Non avevamo mai avuto un giocatore in Nazionale a questo livello".