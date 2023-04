Retegui: "Altri oriundi nell'Italia? Ne ho già parlato con qualcuno..."

Il bomber del Tigre e della nazionale azzurra ha parlato ai microfoni di TyC Sports confermando di aver già discusso con altri calciatori argentini in possesso della nazionalità italiana. Poi un aneddoto su Mancini: "Parliamo in italiano, ma io devo studiare…"

"C’è stato qualche compagno che ti ha avvicinato dicendoti che ha il passaporto o la nazionalità italiana? Vuoi mandare un messaggio a Roberto (Mancini, ndr)? Visto che sta portando via tutti…". Questa la domanda di un giornalista di TyC Sports, emittente argentina, rivolta a Mateo Retegui, centravanti del Tigre e della nazionale italiana. Domanda alla quale il bomber oriundo non si è sottratto, anticipando come potrebbe presto essere raggiunto da altri calciatori argentini in azzurro: "Sì, ho già parlato con qualcuno ma non dirò i nomi, bisogna soltanto stare tranquilli, allenarsi e aspettare che arrivi l’opportunità o cercarla. Io sono molto contento per ciò che sto vivendo".