Le partite di Serie A di oggi

Su Sky e in streaming su NOW le due partite del sabato della 37^ giornata di Serie A: Lecce-Atalanta alle 18.00 e Torino-Milan alle 20.45. Dove seguire le partite in diretta e gli studi di Sky Sport

Sono due gli appuntamenti del sabato della 37^ giornata di Serie A, da seguire tutti su Sky: alle 18.00 Lecce-Atalanta, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Francesco Modugno e Massimiliano Nebuloni. Alle 20.45 è la volta di Torino-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giuseppe Di Stefano e Paolo Aghemo.