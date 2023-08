Fabio Caressa è intervenuto a Sky Sport 24 per commentare le dimissioni di Mancini: "Me le aspettavo già prima, alle Finals di Nations League avevo già intuito che le cose non fossero più come prima - le sue parole -. Pensavo arrivassero già dopo il ko in semifinale contro la Spagna, mi sembrava evidente che il Mancio non avesse più l’entusiasmo di prima". A sorprendere è stata la tempistica: "Per arrivare all'addio adesso qualcosa deve essere successo, magari un'offerta. Sostituto? Andrei su Conte..."

