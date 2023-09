Nazionale

Problema all'adduttore per Federico Chiesa, che non partirà per la trasferta di Skopje. Si ferma anche Lorenzo Pellegrini per un risentimento muscolare. Luciano Spalletti partirà con Zaccagni dal primo minuto nel tridente. Immobile e Cristante invece sono in vantaggio su Raspadori e Locatelli. Non ci sono totali certezze nemmeno in difesa, con Bastoni e Dimarco in recupero su Romagnoli e Spinazzola GLI ESORDI DA CT DEGLI ULTIMI 40 ANNI