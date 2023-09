Le parole del giocatore del Napoli e della selezione macedone, tra i protagonisti annunciati della sfida di Skopje. A Sky Sport 24, il classe 1999 ha commentato le sensazioni alla vigilia della partita, nella quale ritroverà l'allenatore dello scudetto Luciano Spalletti: "Non lo dimenticherò mai" QUALIFICAZIONI EUROPEI, IL CALENDARIO DELLE PARTITE DI OGGI

Sabato 9 settembre, la nuova Nazionale di Luciano Spalletti farà il suo esordio contro la Macedonia del Nord, match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Al microfono di Marco Nosotti uno dei protagonisti della sfida, con Elif Elmas che dopo la vittoria dello scudetto dello scorso anno, ritrova da avversario l'allenatore di Certaldo: "Io sono sempre stato disponibile con Spalletti. Lui è un vero uomo con grande carattere, lo vedevo come un papà perché stavamo sempre insieme. Mi ha dato tante cose, come la vittoria dello scudetto che è stata una cosa grande. Non dimenticherò mai Luciano Spalletti, grande allenatore e papà di tutti noi al Napoli".

"Un onore affrontare l'Italia" A Skopje, la Macedonia cerca punti in classifica contro gli azzurri: "Per noi è un onore giocare contro l’Italia. Giochiamo in casa e vogliamo come sempre dare tutto in campo, proporre un bel calcio e vedere cosa succede. Grande emozione giocare contro l’allenatore con cui ho vinto lo scudetto, sarà difficile perché lo conosco bene e conosco i giocatori dell’Italia. So che sarà una partita complicata, ma noi vogliamo dare tutto. Vincere sarebbe bellissimo". approfondimento Macedonia-Italia: Chiesa out, gioca Zaccagni

"Con Spalletti sarà una grande Italia" 3 soli punti in altrettanti match in virtù del successo contro Malta. Poi due ko consecutivi con Ucraina e Inghilterra, con il 7-0 subito per mano degli inglesi da dover riscattare: "Quando vengono grandi giocatori è ancora più bello giocarci contro. 4-3-3 o 5-3-2, Spalletti farà una grande selezione con giocatori di carattere. Vuole un’Italia come il suo Napoli, pressing alto e possesso palla. Sarà un allenatore di altissimo livello e lo sarà anche la Nazionale italiana con lui".