Nazionale

In vista dell'impegno contro l'Ucraina, Spalletti perde anche Politano e Mancini, che tornano a casa per problemi muscolari. Al loro posto un solo convocato, con Riccardo Orsolini che torna a vestire la maglia della Nazionale. Ecco i giocatori a disposizione del Ct per la partita del 12 settembre valida per la qualificazione a Euro 2024