Una svista che non può cancellare quanto di buono è stato fatto in passato, ma un portiere conosce i rischi del mestiere e allora in difesa di Gigio Donnarumma è intervenuto anche un monumento come Dino Zoff , “parando” le critiche che sono piovute sul numero uno della Nazionale dopo la partita contro la Macedonia del Nord e la rete incassata su punizione valsa l’1-1 finale. " Donnarumma ci ha fatto vincere gli Europei . Su quel tiro contro la Macedonia del Nord ci sta di prendere gol ”, ha commentato a Radio Anch'io Sport il campione del mondo nel 1982 ed ex ct della nazionale italiana. “Questo scenario tragicomico per una partita mi spaventa”.

"Tutto esagerato attorno alla Nazionale"

"Attorno alla Nazionale è tutto esagerato, abbiamo pareggiato contro una squadra discreta. La squadra si è mossa bene, quello è un gol che si può prendere e ora è tutto un 'rischiamo di non andare all'Europeo'. Il punto è che ci sono pochi giovani italiani, ci sono tanti altri sport e la categoria del calciatore si è spostata in altre zone, dall'Africa al Sud America fino all'Est Europa, qui mancano. Oggi il primo giovane che va bene ha tre procuratori, mi sembra esagerato. In Friuli, ai miei tempi, ne avevamo 10 o 12 in Serie A, poi ci sono stati 30 anni in cui non c'era un friulano in tutta la Serie A, anche se adesso qualcuno sta tornando. Questa è statistica, il Nord Italia ha dato meno perché ci sono meno bambini, non si gioca più in strada".