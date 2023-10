Reduce dalla buona prestazione contro Malta, Moise Kean punta a ripetersi contro l'Inghilterra, il 17 ottobre dalle 20.45, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei: "Spalletti mi ha aiutato molto, ora sta a me ripagarlo per questa fiducia"

In occasione della sfida tra Inghilterra e Italia a Wembley (17 ottobre dalle 20.45), il ct Spalletti potrebbe puntare nuovamente sulla fisicità di Moise Kean. L'attaccante della Juventus è reduce dalla buona prestazione contro Malta, gara vinta dagli azzurri per 4-0, al termine della quale ricevette complimenti proprio dal mister ex Napoli. Il classe 2000 è pronto a fare la sua parte: "Spalletti ha fatto un grande passo verso di me, mi ha aiutato molto nel farmi capire come muovermi in campo. Ora sta a me ripagarlo per questa fiducia".