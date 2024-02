Preparazione Euro 2024: posticipata l’amichevole Italia-Bosnia

La Federazione Italiana ha annunciato il cambio di programma dell’ultimo match di preparazione a Euro 2024. L’amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina, inizialmente fissata sabato 8 giugno, si giocherà il 9 giugno alle 20.45. Il 10 gli azzurri saliranno sul volo che li porterà in Germania

Piccolo cambio di programma per gli azzurri nell’avvicinamento a Euro 2024. L’ultima amichevole prima della partenza verso la Germania, quella contro la Bosnia ed Erzegovina si giocherà domenica 9 giugno alle 20.45 e non sabato 8 come inizialmente previsto. Gli azzurri giocheranno al Castellani e il giorno successivo, il 10 giugno, saliranno sul volo che li porterà a disputare l’Europeo dove esordiranno sabato 15 giugno a Dortmund farà il suo esordio contro l’Albania.