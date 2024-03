Il CT è intervenuto in conferenza stampa nel primo giorno di ritiro: "Acerbi? Nel comunicato è espresso il mio pensiero. Non mi sarei mai voluto trovare in questa posizione ma abbiamo dovuto per forza agire, anche se ci sono cose ancora da chiarire. Immobile non sta riuscendo a esprimere il suo potenziale, Scamacca quando l'ho chiamato non era pronto. Avrei portato Calafiori, ma non vado a indebolire l'Under21. Cristante ha da fare delle terapie, altrimenti sarebbe stato con noi"

Primo giorno di raduno per l' Italia , pronta a partire per la tournée in America nella quale affronterà in amichevole Venezuela (giovedì 21 marzo ore 22) ed Ecuador (domenica 24 marzo ore 21). Luciano Spalletti , commissario tecnico azzurro, è intervenuto nella consueta conferenza stampa di inizio ritiro.

Un chiarimento su Acerbi?

"C'è un comunicato che abbiamo fatto, lì c'è il mio pensiero. Abbiamo deciso di farlo tutti insieme. Non vorrei mai trovarmi in questa posizione, ma abbiamo la responsabilità di uno sport molto importante per la nostra nazione. E, visto quello che è venuto fuori, dobbiamo per forza agire anche se ci sono cose ancora da chiarire. Secondo quello che mi ha detto Francesco non c'è un episodio di razzismo. È chiaro che non vorrei trovarmi in questa situazione e difendere i calciatori per cose che gli vengono attribuite gratuitamente. Ma bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, a tutto quello che diciamo e facciamo, soprattutto se facciamo parte della Nazionale. Sono importanti le 2 ore in campo, ma anche le altre 22 quando indossiamo l'azzurro. Per noi Acerbi è un calciatore importante, ci dispiace per lui dal punto di vista umano".

Ha sentito Juan Jesus?

"No, ho provato a chiamarlo ma ha il telefono spento".

La scelta su Immobile è definitiva? Perché non ha chiamato Scamacca?

"Su Ciro non voglio prendere in giro nessuno. Sta vivendo un momento in cui non riesce a esprimere tutto il suo potenziale e io devo tenere in considerazione tutti. Scamacca per un periodo non ha giocato, quando l'ho convocato non mi è sembrato che abbia espresso il meglio di sé stesso. Bisogna essere in grado di dare subito l'impressione di essere al livello della Nazionale. Devo avere la certezza che tutti riescano a dare subito il loro contributo: Retegui è in condizione, Raspadori può fare un doppio ruolo. E poi bisogna prendere in considerazione qualcosa di nuovo, sennò sarebbe finita per noi. Ad esempio voglio conoscere da vicino Lucca per capire di che pasta è fatto. Ci sarà sempre qualche 'nuovo' da valutare con qualcun altro che resterà a casa, ma non è una bocciatura per quest'ultimo".

Un pensiero sul momento di Pellegrini?

"È uno di quei calciatori che abbiamo atteso molto, non l'ho mai avuto a disosizione. Sa fare più cose, sa dare anche quantità durante la partita. Non so cosa accadrà da qui a giugno, ma è uno di quelli su cui conto".

Ci saranno novità sul modulo?

"È una cosa fluida, non più rigira. C'è la possibilità di cambiare sistema nella partita in base all'azione, voglio valutare anche in base alle caratteristiche di chi gioca. Possiamo fare due prove e se cambiamo possiamo essere più sorprendenti e meno leggibili".