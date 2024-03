Il Ct Bollini: "I ragazzi sentono l'importanza della maglia azzurra"

La partita si è aperta col minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone. Italia subito più pericolosa in avvio, è però nella ripresa che si crea la più grande chance dalla gara quando il sinistro di Raimondo - 9 gol in B quest'anno con la maglia della Ternana - colpisce in pieno la traversa. Bollini &Co chiudono da imbattuti con 14 punti in classifica. "I ragazzi meritano questa vittoria - sono state le parole del Ct Bollini -. Chiudere questo torneo con quattro vittorie e due pareggi giocando quattro gare in trasferta è un grande risultato. E il pari di oggi è arrivato contro una Romania che le sue due partite le aveva vinte in casa. Nel primo tempo potevamo fare un po' meglio, contro una squadra comunque compatta; nella ripresa, invece, siamo stati più efficaci con le linee di passaggio. Ci siamo messi a tre dietro per sfruttare le corsie esterne e i riferimenti alti, creando anche diverse occasioni per vincere. Questa è la vittoria di un gruppo che aveva in campo ragazzi della Primavera, di Serie C, di Serie B e di Serie A: un gruppo amalgamato in maniera non scontata, che ha saputo recepire l'importanza della maglia azzurra e che ha dimostrato di crescere nel gioco, nell'atteggiamento e nei risultati, in un percorso che non si esaurisce oggi".