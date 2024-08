In occasione del sorteggio della nuova Champions e dopo aver ricevuto dalla Uefa un premio alla carriera, Gianluigi Buffon, in qualità di capo delegazione dell'Italia, è tornato a parlare di Nazionale nell'imminenza delle convocazioni di Spalletti per le sfide di Nations League: "Io credo che nel momento in cui tutto intorno a te si muove devi avere la forza di stare fermo per esaminare con lucidità la situazione e in questi due mesi quello su cui abbiamo riflettuto è questo. Secondo me non siamo deboli come alle volte anche i media vogliono far passare - dice - Negli ultimi 4 anni abbiamo avuto una dozzina di giocatori che hanno fatto o la finale di Champions, o di Europa League, o hanno vinto l'Europa League, la Conference o l'Europeo. Per cui io penso che se tu hai una dozzina di giocatori di questo calibro non sei una Nazionale modesta, sei una Nazionale forte e secondo me abbiamo preso l'allenatore migliore sulla piazza". E dunque i motivi del fallimento agli ultimi Europei? "Quello che è successo all'Europeo, e in particolare nell'ultima partita dispiace perché si può perdere agli ottavi contro una squadra top o anche contro questa Svizzera, però è il modo come si è perso che è da rimuovere. E bisogna lavorare su questo e non su un discorso tecnico e tattico, dobbiamo cercare di tirare fuori dai giocatori anche dal punto di vista emotivo il loro 100%, perché secondo me siamo mancati dal punto di vista emotivo".