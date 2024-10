Spalletti: "Non chiudo le porte a nessuno"

Luciano Spalletti è intervenuto a Dazn domenica sera. Sono stati diversi gli argomenti trattati, dalla Nazionale alle ultime novità provenienti dal campionato italiano. Tra le domande poste al Ct della Nazionale, non poteva mancare quella in merito al rientro in Serie A di Mario Balotelli con il Genoa (oggi le visite mediche e la firma del contratto fino al termine di questa stagione, giugno 2025): "Noi non chiudiamo le porte a nessuno, non possiamo dire a qualcuno che non può puntare ad arrivarci. Dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c’è nel calcio e metterlo a disposizione di questa squadra". E se il ritorno in campo di Balotelli è ormai una certezza, rimangono dubbi attorno alle ultime dichiarazioni di Francesco Totti e la volotà di tornare a giocare; per il CT: "È stato talmente estroso nel giocare palla per i compagni che questo estro forse potrebbe portarlo anche a fare questa scelta di tornare a giocare”. E su chi si porterà a casa il Pallone d'Oro: “Per me Kroos, gli altri non li dico".

approfondimento Mario Balotelli al Genoa