Nazionale tedesca, ufficiale il prolungamento del ds Völler fino al 2028

L'attuale direttore sportivo della nazionale tedesca Rudi Völle r, 65 anni, ha prolungato il suo contratto con la Federcalcio della Germania (Dfb) fino al 2028. L'annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore, ma la Dfb precisa: "La firma è arrivata a fine marzo , dopo il vittorioso doppio confronto con l' Italia in Nations League". L'ex giocatore ha spiegato in una nota della federazione: "La Nazionale ha un posto speciale nel mio cuore . L'entusiasmo suscitato da Euro '24 e lo spirito di fattiva collaborazione con Julian Nagelsmann hanno avuto un ruolo determinante in tutto questo".

La carriera doi Völler con la nazionale tedesca

Oltre all'attuale ruolo da direttore sportivo della sua nazionale, in passato Völler ne è stato prima calciatore e poi allenatore. In campo ha vinto il Mondiale di Italia 90 ed è arrivato secondo nel mondiale del 1986 in Messico dove è stato sconfitto in finale dall'argentina di Diego Armando Maradona. Con la maglia tedesca ha segnato 47 reti in 90 partite. Völler si è seduto sulla panchina della nazionale per 4 anni, dal 2000 al 2004. Ha guidato la spedizione che ha partecipato al Mondiale di Corea del Sud - Giappone del 2002 in cui è arrivato al secondo posto perdendo in finale contro il Brasile di Ronaldo "il fenomeno".