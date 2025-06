Reduce dal trionfo scudetto, per Giovanni Di Lorenzo adesso l'attenzione è rivolta tutta alla Nazionale e all'obiettivo qualificazione al prossimo Mondiale. Importanti, se non decisivi, saranno già i primi incontri a partire da quello con la Norvegia. "Il mister ci ha ricordato del valore di questa partita, ma non serviva - ha detto in conferenza stampa -. Incontriamo la più forte delle avversarie. La qualificazione passa anche e soprattutto da questa partita a Oslo. Dovremo difendere da squadra contro Haaland, Sorloth e Odegaard. L'obiettivo è tenere il pallone il più possibile grazie alla nostra qualità in mezzo al campo, così da limitare le loro caratteristiche ed evidenziare le nostre. Mia ultima possibilità di partecipare a un Mondiale? Io voglio giocarlo, voglio farlo. Mi manca come competizione, vale per me e per altri miei compagni. Il mister ci ha detto che tanti bimbi di dieci anni non hanno ancora visto l'Italia in un Mondiale e queste frasi ci hanno toccato. L'Italia non può mancare il Mondiale per tre volte di fila, sarebbe incredibile". E sulle sue condizioni fisiche ha aggiunto: "Ho un problemino che mi porto dietro da un mesetto, oggi penso di fare ancora qualcosa a parte ma per venerdì sarò a disposizione".