A un passo il rinnovo di Meret e confermate le visite mediche di De Bruyne dopo gli impegni in Nazionale, gli azzurri campioni d'Italia pensano a rinforzarsi in tutti i reparti. Il nome nuovo in difesa è quello di Scalvini, il primo obiettivo a centrocampo è invece Frattesi ma piace anche Lee del Psg. E in attacco...

Il Napoli campione d'Italia è al lavoro per rinforzarsi sul mercato . Certa la permanenza in panchina di Antonio Conte, gli azzurri pensano a tutti i reparti con altre due conferme: il rinnovo di Alex Meret è a un passo , intesa e firme previste nei prossimi giorni. E Kevin De Bruyne? Già programmate le sue visite mediche dopo gli impegni col Belgio in Nazionale: intanto le parti stanno proseguendo con gli scambi dei documenti e le adeguate verifiche tra le parti. Ma non si fermano qui le valutazioni del Napoli.

Da Scalvini a Frattesi e Paixao: tutti gli obiettivi

Partiamo dalla difesa, reparto dove già piacevano i nomi di Federico Gatti (Juventus) e Sam Beukema (Bologna). La novità è legata a Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell'Atalanta, frenato dagli infortuni nell'ultima stagione ma dal grande talento. A centrocampo la prima scelta risponde a Davide Frattesi, ma c'è anche l'idea Kang-in Lee: 24 anni, sudcoreano del Psg, potrebbe diventare un obiettivo solo in caso di partenza di Anguissa. Spostiamoci in attacco sulle fasce, dove non piace solo Igor Paixao del Feyenoord: sempre in Olanda brilla la stella di Noa Lang, ala classe 1999 del Psv. Capitolo centravanti: ci sono stati nuovi contatti per Ange-Yoan Bonny, 21enne del Parma seguito anche dall'Inter. Meno calda la pista che porta a Jonathan David, attaccante del Lille sul quale la Juve è attiva anche col nuovo management.