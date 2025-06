Senti che stavolta possono arrivare dei risultati che nella tua carriera finora sono arrivati solo parzialmente? E poi dovrai "allenare" anche la squadra dei tuoi collaboratori.

"Ho Bonucci nel mio staff e altri 5 componenti che lavorano con me da tanto. Prandelli, Perrotta, Zambrotta e Viscidi ci daranno una mano per far crescere la struttura a livello giovanile. Risultati? Col Napoli e il Milan non sono andato in Champions per un punto, all'Hajduk che non vinceva da 19 anni mi sono giocato il campionato all'ultima giornata con una squadra imbottita di giovani. Dipende come vengono scritte le cose. Solo una squadra vince, poi devi vedere come hai lavorato, come hai fatto crescere la squadra"