Viminale: "Per noi Italia-Israele si può giocare"

Il Viminale fa sapere all'ANSA che la partita di calcio Italia-Israele, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare regolarmente. Gattuso: "Sono un uomo di pace ma è nel nostro girone e dobbiamo giocare"

Gattuso: "Sono un uomo di pace ma dobbiamo giocare"

Sull'argomento è tornato anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa: "Italia-Israele? Io sono un uomo di pace e mi fa male al cuore vedere civili e bambini colpiti, mi fa male al cuore. Noi però facciamo un mestiere, anche la Figc sta lavorando tantissimo per trovare soluzioni e fare una gara perfetta a Udine anche dal punto di vista della sicurezza. Il nostro dovere è fare il nostro lavoro, ma spero si arrivi a una soluzione di pace non solo in Israele. E' una cosa che colpisce al cuore e fa male al cuore". "Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare", ha aggiunto Gattuso.