Viminale: "Per noi Italia-Israele si può giocare"

Italia-Israele, Viminale: "Partita in programma a Udine si può giocare"

dall'ansa

Il Viminale fa sapere all'ANSA che la partita di calcio Italia-Israele, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare regolarmente. Gattuso: "Sono un uomo di pace ma è nel nostro girone e dobbiamo giocare"

LA CONFERENZA DI GATTUSO

"Per quanto di competenza del Viminale, la partita di calcio Italia-Israele, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare regolarmente". Sono queste le parole di fonti del ministero dell'Interno contattate dall'ANSA dopo che in un'intervista il sindaco del capoluogo friuliano, Felice De Toni, aveva auspicato un rinvio del match per preoccupazioni legate all'ordine pubblico.

Gattuso: "Sono un uomo di pace ma dobbiamo giocare"

Sull'argomento è tornato anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa: "Italia-Israele? Io sono un uomo di pace e mi fa male al cuore vedere civili e bambini colpiti, mi fa male al cuore. Noi però facciamo un mestiere, anche la Figc sta lavorando tantissimo per trovare soluzioni e fare una gara perfetta a Udine anche dal punto di vista della sicurezza. Il nostro dovere è fare il nostro lavoro, ma spero si arrivi a una soluzione di pace non solo in Israele. E' una cosa che colpisce al cuore e fa male al cuore". "Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare", ha aggiunto Gattuso.

