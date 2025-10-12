Tra chi è più bravo ad attaccare la profondità, chi a giocare di sponda, bomber d'area e jolly multifunzionali, tutti finora sono stati valorizzati dalle scelte tattiche del CT. Ecco lo score:

Moise Kean : 4 gol in 3 partite

: 4 gol in 3 partite Mateo Retegui : 3 gol e 4 assist in 3 partite

: 3 gol e 4 assist in 3 partite Giacomo Raspadori : 2 gol e 2 assist in 3 partite

: 2 gol e 2 assist in 3 partite Pio Esposito: 1 gol in 2 partite

Kean e Retegui sono stati sempre titolari, Raspadori ha dimostrato di poter incidere sia da subentrato (prime due partite) che dal primo minuto, mentre Pio Esposito ha esordito in quello che è stato anche l'esordio di Gattuso da CT e ha trovato il primo gol alla seconda presenza. Gli attaccanti hanno segnato 10 dei 13 gol dell'Italia di Gattuso (gli altri portano la firma di Politano, Bastoni e Tonali)