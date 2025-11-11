Gravina: "Rinnovo stadi? Occasione con Euro 2032"

Nel corso del convegno "Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale", tenutosi a Bruxelles è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina che ha posto l'accento sul rinnovamento del parco stadi italiani e come l'Europeo del 2032 rappresenti un'occasione propizia in tal senso: "Le infrastrutture sportive possono rappresentare un esempio di innovazione, inclusione e integrazione nei tessuti urbani in modo intelligente e sostenibile. E' la sfida che dobbiamo cogliere con Euro 2032".



Dello stesso avviso anche Michele Uva, direttore esecutivo dell'Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato per Euro 2032: "Gli Europei sono un'occasione che non possiamo perdere - dice - Uniamo le forze, l'Uefa sarà un facilitatore con la sua esperienza e le sue conoscenze. Gli stadi costruiti o riqualificati in Italia negli ultimi 18 anni - ha sottolineato - sono frutto di investimenti personali. Serve una politica di sistema. Euro 2032 dà la grande occasione di fare un salto di qualità, innanzitutto con un cambio di mentalità".



Uva auspica un lavoro condiviso in tal senso: "Da italiano l'invito per il 2032 è di metterci tutti insieme, Uefa, Comitato organizzatore, governo, amministrazioni locali e tutti gli stakeholder: così ne avranno un vantaggio lo sport europeo e quello italiano. L'Europeo è l'unico evento per nazionali che porti ricavi all'Uefa - continua - i due miliardi di utili generati dal torneo in Germania saranno reinvestiti nel calcio giovanile e in quello femminile. Il modello è questo".