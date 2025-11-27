Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Elimoghale: "I giovani talenti ci sono, l'Italia U17 l'ha dimostrato. Basta farci giocare"

Emiliano Tomasini
©Getty

Sedici anni e una testa già da grande: Destiny Elimoghale è uno dei protagonisti dell’Italia al Mondiale U17. Con la sincerità dei ragazzi e la saggezza di un veterano, il talento della Nazionale e della Juventus si racconta a Sky Sport Insider tra responsabilità, mentalità, paragoni, sogni e ambizioni

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ